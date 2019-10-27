أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن، وسط تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، استُهدف، وقُتل- على الأرجح- في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وغرَّد "عبدي" على تويتر "عملية تاريخية ناجحة، نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، من دون إضافة أي تفاصيل.

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، اليوم الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإدلاء بـ"بيان مهم" في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ"رويترز"، في وقت سابق، إن البغدادي استُهدف في عملية خلال الليل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.