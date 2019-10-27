استقبل المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، أعضاء لجنة المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، برئاسة اللواء محمود يحيى، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية، والدكتورة نشوى يحيى، مديرة متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية.

جاءت زيارة اللجنة لمتابعة موقف وانتظام سير العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين والقضايا المجتمعية، ومتابعة ما جرى تنفيذه واتخاذه من قرارات لحل تلك الشكاوى، ونسب التنفيذ والوقوف على أية الاحتياجات والمتطلبات لانتظام سيرالمنظومة وتفعيلها.

عاينت اللجنة إحدى المشكلات وطرق التعامل معها وذلك بالتوجه إلى إحدى مقالب القمامة على طريق سنجها المقابل لمحطه مياه الشرب بكفر صقر، لمشاهدة ما يتم بها من أعمال استجابة للشكوى التي وردت على الخط الساخن (16528)، وجرى التحقق من صحة الشكوى ومن التفاعل معها من قبل وحدة التدخل السريع، لإزالة القمامة المتراكمة ونقلها لأقرب نقطه وسيطة.

قدمت لجنة المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الشكر للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على ما يبذله من جهد للارتقاء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحل شكاوى المواطنين بأسرع وقت.