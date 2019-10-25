قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقالة حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وعودته للديوان العام، وتعيين الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم خلفاً عنه، كما قرر المحافظ إحالة نائب رئيس المركز ومسؤلي النظافة للشؤن القانونية والتحقيق معهم للتقاعس في أداء أعمالهم.

جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لمحافظ الشرقية صباح اليوم لمركز ومدينة أبو حماد لمتابعة جاهزية مركز المدينة للتصدي لموجة الطقس المتقلب والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية منذ أربعة أيام والتي تستمر لفترة لاحقة ومتابعة كيفية التخلص من أثار الأمطار، وأثناء مرور المحافظ تلاحظ له عدم تواجد رئيس المركز في مكانه وغلق مبنى رئاسة المركز والمدينة وخلوه من الموظفين بالرغم من إعلان محافظ الشرقية لحالة الطوارئ والتنبيه والتشديد بالتواجد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، كما تلاحظ للمحافظ السوء والتدني في مستوى وأعمال النظافة في جميع أنحاء المركز وظهور تراكمات وتكدسات للقمامة على الطرق الرئيسية وبالشوارع الجانبية وعدم تفعيل غرفة العمليات الفرعية لمتابعة الأمطار و تلقي الشكاوى.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر أيام الإجازات والعطلات الرسمية وكذلك أيام الجمعة وأنه لن يقبل أي عذر للتأخر في تقديم الخدمات وإنجاز المهام والتكليفات.

وأكد أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله مما يؤدي إلى التقصير في تقديم الخدمات الواجبة للمواطنين. مشيرا إلى أن التواجد الميداني ومتابعة الخدمات والمشروعات وحل المشكلات وتذليل العقبات أهم معايير قياس أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.