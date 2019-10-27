قال منسق الأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس إنّ هناك الكثير من دول العالم لم تحقق الاستقرار في مجالاتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، عكس ما حققته مصر من إنجازات كبيرة في مجالها الاقتصادي.

وأضاف ديكتس خلال حواره مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أنّه من بين تلك الدول التي فشلت في تحقيق استقرار اقتصادي كانت الأرجنتين، إذ تعاني من تداعيات اقتصادها، كما أنّ مصير شعبها ليس معلومًا، وكذلك تركيا التي لم تستطيع تحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال الفترات الأخيرة.

وتابع منسق الأمم المتحدة أنّ مصر يمكنها التطلع لحل المشكلات المستقبلية على مدار الـ5 سنوات المقبلة، بينما على النقيض فالدول التي لم تتمكن من ذلك ستعاني دون شك من مشكلات كبيرة خلال الأعوام المقبلة.