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السيسي يبحث ملفي فلسطين وليبيا مع وفد ميونخ: ندعم الاستقرار والتنمية

السيسي يبحث ملفي فلسطين وليبيا مع وفد ميونخ: ندعم الاستقرار والتنمية

رويترز: العثور على جثث 6 رجال ونساء مع أخرى يُفترض أنها للبغدادي 

رويترز: العثور على جثث 6 رجال ونساء مع أخرى يُفترض أنها للبغدادي 

أحمد المرسي ينافس بـ"الأصليين" في المهرجان الدولي للتصوير السينمائي

أحمد المرسي ينافس بـ"الأصليين" في المهرجان الدولي للتصوير السينمائي

مسؤول أمريكي: القوات الخاصة شاركت في مهمة استهداف زعيم تنظيم داعش

مسؤول أمريكي: القوات الخاصة شاركت في مهمة استهداف زعيم تنظيم داعش

9 أنباء عن مقتل زعيم "داعش".. أبو بكر البغدادي "شبح بـ 7 أرواح"

9 أنباء عن مقتل زعيم "داعش".. أبو بكر البغدادي "شبح بـ 7 أرواح"

أحدهم ضبط بحوزته 7 طرب حشيش.. القبض على 9 تجار مخدرات بالجيزة

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