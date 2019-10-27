تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية لأكثر من ساعة عن مواعيد الإقلاع المقرر لها بمطار القاهرة الدولي، اليوم، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 650 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 264 المتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 306 المتجهة إلى جدة، بسبب أعمال الصيانة على الرحلة.

وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.