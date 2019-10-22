قررت مصر للطيران إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء اليوم، والتي شهدت تأخير نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار، من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز وذلك نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار.

وأهابت الشركة بعملائها مراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة الـ call center الخاصة بمصر للطيران أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبني الركاب 3 الذي يعمل على مدار 24 ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.