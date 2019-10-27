تستمع محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، لشهادة المقدم محمد داود مفتش مباحث تلا، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، في واقعة مقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

كما تستمع المحكمة لشهادة الضابطين حول التحريات التي أجراها الضابطان وأشرفا عليها، حتى الضبط، ومناقشة شهود العيان في الواقعة.

وبدأت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في محكمة شبين الكوم بالمنوفية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حول الواقعة، بعدما أثبتت حضورهم، وذلك عقب أمر استدعاء لسماع أقوالهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء المحاكمة، وانتشرت القوات في الشوارع المؤدية إليها، وأغلقت الشوارع المؤدية لها، مستعينة بأوناش تابعة لإدارة المرور.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.