استمعت محكمة جنايات الطفل، بشبين الكوم، اليوم، لشهادة الطبيب الشرعي القائم بأعمال تشريح جثمان المجني عليه محمود البنا، في ثاني جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وقال الطبيب الشرعي خلال شهادته أمام المحكمة، إن إصابة المجني بطعنة في الفخذ الأيسر وما صاحبها من نزيف، السبب الرئيسي في وفاته.

وتعقد، اليوم، محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وتعود وقائع القضية إلى 7 أكتوبر الماضي، عندما لقي محمود البنا الطالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه متأثرا بجراحه، جراء اعتداء المتهم الرئيسي محمد راجح و3 من أصدقائه عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهمين على معاكستهم لإحدى الفتيات.