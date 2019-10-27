قال منسق الأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس، إن مشروع حفر قناة السويس استثمار كبير لمصر، وعاد عليها بالنفع الكبير منذ بنائه وحتى الآن.

وأضاف ديكتس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أن مصر تفكر دومًا في الأصول التي يجب توافرها من أجل تطورها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن قناتي السويس القديمة والجديدة كانتا طريقة لإظهار مصر كدولة تجتذب الاستثمار بنظرة تطوعية، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه عندما يجرى النظر لإيرادات قناة السويس الجديدة، فسنلاحظ أنها ترتفع تدريجيًا، فالاستثمارات التي تقوم بها الدولة لن تأتي عوائدها خلال عام واحد أو عامين بل على مدار 20 عامًا.