أكد وزير التجارة والصناعة، أن السوق الأفريقية تمثل مستقبل التجارة العالمية في كافة القطاعات الصناعية خاصة القطاع الطبي، والذي يعد أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي الأفريقي في القطاع الطبي خاصةً في مجالات تبادل الخبرات والتصنيع المشترك.

وأشار إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الأفريقية لفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواء المصرية بالسوق الأفريقي من خلال بدء شراكات صناعية بين الجانبين بالدول الأفريقية بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، فعاليات المعرض الطبي المصري لأفريقيا الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الطبية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبمشاركة مصنعي ومصدري الصناعات الدوائية المصرية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار زيارة بعثة مشترين افريقية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للقاهرة وشارك في فعاليات افتتاح المعرض الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية.

وقال الوزير، إن صادرات قطاع المنتجات الدوائية حقق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 2.6% حيث سجلت 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار نصار، إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مجالات الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وذلك من خلال إتاحة المعلومات الكافية للشركات المصرية عن الفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية في القطاع الدوائي من خلال التغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإفريقية.

وأكد الوزير، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في كافة الصناعات الدوائية ومستلزماتها، وهو الأمر الذي يستلزم تعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الاقليمية وأسواق القارة الأفريقية.

ولفت إلى حرص الوزارة على تعزيز صرات قطاع المنتجات الدوائية للأسواق الافريقية من خلال الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالقارة، مشيراً إلى أهمية تفعيل جهود المجلس التصديري للصناعات الدوائية لزيادة حركة التجارة البينية الأفريقية في القطاع الطبي والتي تبلغ 5% فقط من إجمالي واردات الأدوية الأفريقية.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن المعرض الطبي المصري لأفريقيا يحظى بمشاركة 34 شركة مصرية و25 شركة أفريقية تمثل 7 دول هي جنوب أفريقيا وإثيوبيا وغانا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

وأشار إلى أن واردات الأدوية الإفريقية بلغت 16.5 مليار دولار خلال العام الماضي منها 660 مليون دولار فقط تجارة بينية أفريقية بنسبة 5%، لافتاً إلى أهمية العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.

ولفت جورج، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في القطاع الدوائي في مجالات التجارة والتصنيع وتوحيد تسجيل الأدوية واعتماد التسجيل المتبادل للصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن قطاع الدواء المصري قام بإنشاء مراكز لوجستية بشرق وشمال وغرب قارة أفريقيا بدول المغرب وكينيا وزامبيا.