حصلت جامعة الإسكندرية على الدرع الأول عام و6 ذهبيات و3 برونزيات وفضية بأسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، والذي أُقيم بجامعة أسوان بمشاركـة 24 دولة أفريقية 22 جامعة مصرية.

واستعرض الدكتور محمد نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية خلال -انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب الجامعة- رؤية الجامعة في العمل على عدة محاور لتأكيد فاعلية منظومة القياس والتقويم بالجامعة، وذلك بالتعاون الكامل بين القوى التنفيذية المتمثلة في وحدات القياس والتقويم بالكليات وبين مركز القياس والتقويم بالجامعة ودوره، في التأكد من تطبيق كل سياسات الجامعة الخاصة بمنظومة القياس والتقويم والتي تتبع الاتجاه الاستراتيجي للدولة المصرية لتحقيق الرؤية وتنفيذ الأهداف بنسبة 100%.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة مقلد المشرف على مكتب رعاية الوافدين بالجامعة على أن جامعة الإسكندرية أنشأت مكتب لرعاية الطلاب الوافدين لتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والاجتماعية والصحية والثقافية للطلاب بغرض جذب الطلاب الوافدين اقليمياً وعالمياً، وذلك بناء على توصيات مبادرة "أدرس في مصر" الذي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرضت أنشطة مكتب رعاية الوافدين من خلال مشاركة الجامعة بعدد من الأنشطة الرياضية والثقافية محلياً وأقليمياً.

كما استعرض الدكتور محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال آليات حصول جامعة الإسكندرية، على أكبر مسابقة عالمية في مجال نشر الوعي بمجال ريادة الأعمال والابتكار والتابعة للاتحاد الأوربي، بحضور 1500 شخص وبمشاركة 28 دولة، بالإضافة لعرض ملخص عن تفعيل النظام الإيكولوجي "ريادة الأعمال"، الذي ساعد على وصول الجامعة إلى نهائي المسابقة، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية لها الريادة في إدخال مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة على جميع طلاب جامعة الإسكندرية.