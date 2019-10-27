تسببت موجة الطقس السيئ التي تعيشها مصر منذ عدة أيام في انهيار عدة عقارات متهالكة وقديمة بعدة مناطق متفرقة بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة وهبوب رياح شديدة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد حي غرب في محافظة الإسكندرية انهيار ما يقرب من 9 عقارات بعدة مناطق متفرقة، وكان آخرها انهيار منزل في شارع الفحام بحي الجمرك، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بتخصيص رقم خاص على هاتف محمول لتلقي شكاوى المواطنين خلال موسم الشتاء.

انهارت الطوابق الثلاثة للمنزل وحالته الصحية حرجة

شيماء محمد ابنة أخت العربي شاكوش، أحد المصابين من انهيار أحد العقارات في الإسكندرية نتيجة للأمطار، تروي لـ"الوطن"، أنه يبلغ من العمر 55 عاما، وأن المنزل عنوان المنزل شارع الغزالي متفرع من شارع الفحام التابع حي الجمرك، وإن المنزل انهار يوم أمس، فيما يقرب من الساعة 1 ظهرا.

انهارت الطوابق الثلاثة العلوية وظل الأرضي ولكنه في حالة سيئة، وعلى إثر الانهيار نقل العربي إلى مستشفى "الميري" بالإسكندرية، حيث كان متواجدا بالمنزل وقت سقوطه، وتسبب له في إصابات بالغة، وهو الآن في العناية المركزة بالمستشفى، عقب الانهيار حضر رجال الشرطة ورئيسة الحي من أجل للقيام بعملية التأمين ونقل المصابين إلى المستشفى، حسب حديثها.

"البيت جاله قرار إزالة"، فالمنزل المكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، صدر له قرار هدم من الحي منذ عامين، إلا أنه لم يتم هدمه، واستمر عدد من السكان في الإقامة به، فهو مبنى قديم ولم تتم أي عمليات ترميم له.