حرص خالد سليم، على توجيه الشكر للجمهور عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسله "بلا دليل".

ونشر فيديو عبر حسابه على انستجرام، قال فيها "شكرا لأجمل جمهور على آرائكم المشجعة التي وصلتني بعد عرض مسلسلي بلا دليل".

جدير بالذكر، أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلى 45 حلقة المسلسل إنتاج سينرجي ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي.