افتتحت جامعة سوهاج مبنى سكني للطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية بالحرم الجديد، بعد الانتهاء من تجهيزه وفرشه بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير".

حضر الافتتاح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، الدكتور أحمد عبد الغني مدير المدن الجامعية "طلبة"، اللواء مدحت أحمد مندوب مؤسسة "مصر الخير" بالقاهرة، أحمد حلمي مدير فرع المؤسسة بالمحافظة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وومثلي المؤسسة.

وقال "صفا"، إن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز تولى اهتماماً خاصاً لدعم الطلاب المغتربين، وتهيئة المناخ المناسب لهم، للحصول على فرصة تعليم كاملة، على اعتبار أن توفير فرصة تعليمية مناسبة، تمثل أول خطوات رسم طريق المستقبل، مؤكداً حرص الجامعة على دعم طلابها وتحقيق وسائل الراحة، حتى يتفرغ الطالب للتعليم، موجهاً شكره لمؤسسة "مصر الخير" للخدمات التي تقدمها للجامعة وتعاونها في مجالات متعددة.

وقالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، إن مبنى 4 يسع 80 طالبا، حيث يتكون من 4 طوابق بكل طابق 4 شقق، كما تحتوي كل شقة على غرفتين بواقع طالبين في كل غرفة.