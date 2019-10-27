أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن مزاد علني لبيع سيارات جهات حكومية ونيابات وبضائع جهات حكومية يوم 4 نوفمبر المقبل.

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا وثمنها 400 جنيهًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

أولًا: سيارات نيابات وجهات حكومية:

جيب وميكروباص وملاكي وبيك أب وموتوسيكل وميني باص وإسعاف وأتوبيس وفيسبا وتوك توك ماركات:

(شيروكي - فولكس - نصر - داتسون - سي زد - بيجو - تويوتا - شيفروليه - نيفا - جاوا - دايو - أوبل - نيسان - مرسيدس - حلاوة - هوجانج - ياماها - بجاج - دايون - GMC - إيسوزو).

جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص.

ثانيًا: بضائع جهات حكومية:

(بطاريات - قطع غيار سيارات - تكييف مركزي - حديد وصاج - كاوتش سيارة - ورق دشت - كراسي - ثلاجة - ملابس - مستلزمات سباكة - خشب كسر - براميل - قماش - مروحة - كشافات إنارة - عامود إنارة - تكييف - بلاستيك - طفاية - ترانس - نحاس - ألمونيوم - لوح فوم - شباك - عبارة نيلية - تليفون محمول) وخلافه من بضائع الجهات الجمركية المختلفة.