خارجية النواب لمفوض الاتحاد الأوروبي: نرفض الإملاءات ونقدر حقوق الإنسان

استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم، الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

أكد "درويش" للمسؤولة الأوروبية، أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ الاتفاق عليها عام 2001 وحتى اتفاق 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار.

وتابع: هذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.

وأضاف خلا ل حديثه للمسؤولة الأوروبية، أن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضي، وكان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة، إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها، ثم إجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلي مجلس النواب المصري، مؤكدا أن هذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصري الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما .

وأكد أن حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة، متابعا: نرحب بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركائنا ونظرائنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الإنسان عالميا، ولكننا نرفض محاولة الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، فهناك خط رفيع بين تبنى حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين.

وطلب درويش من المسؤولة الأوروبية نقل الرسائل السابقة للممثلة العليا للسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي تشغل نائب رئيس المفوضية الأوروبية ولمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي .

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر، لمناقشة أطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين في ضوء الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات.