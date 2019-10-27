قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ عددا كبيرا من مقاتلي أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا معه.

وأضاف ترامب أنّ البغدادي قتل في نفق مسدود، وفجر نفسه بحزامه مع أطفاله، موضحا أنّ نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، وذلك حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

كانت مصادر أمنية عراقية قالت اليوم إنّ 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبوبكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ورجحت مقتل البغدادي قبل أن يعلن ترامب مقتله رسميا، ومرافقه وأطفاله في عملية نفذتها 8 مروحيات وطائرة من طراز إف 16، استغرقت ساعة و30 دقيقة.