الداخلية: لا تعذيب في سجون مصر.. والادعاءات الخارجية كاذبة

استعرضت وزارة الداخلية أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون، خلال الزيارة التي تجريها اللجنة لمنطقة سجون المنيا التي تضم السجن شديد الحراسة والليمان.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، عدم صحة ما يتم بثه من بعض المنظمات الخارجية بشأن وجود تعذيب في السجون.

وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، النواب مارجريت عازر وكيل اللجنة، نبيل بولس، اللواء مجدي سيف، علاء العمدة، أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.