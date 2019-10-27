أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنّ روسيا تعاونت مع واشنطن في عملية استهداف البغدادي، قائلا: "طائراتنا حلقت في المجال الجوي الذي تسيطر عليه في سوريا".

وقدّم ترامب الشكر لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد لمساعدتهم في عملية قتل البغدادي، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت اليوم إنّ 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبوبكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ورجحت مقتل البغدادي قبل أن يعلن ترامب مقتله رسميا، ومرافقه وأطفاله، في عملية نفذتها 8 مروحيات وطائرة من طراز إف 16، استغرقت ساعة و30 دقيقة.