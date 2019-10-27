قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الشهر الماضس مقتل حمزة بن لادن، واليوم تعلن مقتل أبوبكر البغدادي، ما يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب، متابعا: "قضينا على خلافة داعش 100%".

وأضاف ترامب أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل ملاحقة الإرهابيين من داعش وغيره، مؤكدا أنّه تم التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، وذلك حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

كانت مصادر أمنية عراقية قالت اليوم إنّ 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبوبكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ورجحت مقتل البغدادي قبل أن يعلن ترامب مقتله رسميا، ومرافقه وأطفاله، في عملية نفذتها 8 مروحيات وطائرة من طراز إف 16، استغرقت ساعة و30 دقيقة.