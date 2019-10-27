أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تطبيق منظومة الـ فيديو كونفرانس بغرف الأزمات والكوارث بالمراكز والمدن والأحياء، لربطها بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام للمتابعة المستمرة والإطلاع على ما يستجد من أحداث خلال التعامل وقت الأزمات الطارئة.

وقال غراب، في بيان اليوم، إن غرفة الأزمات والكوارث هي الجهة المنوطة لاستقبال البلاغات والاستغاثات والتعامل مع الكوارث والأزمات، وفقاً لخطط عمل محددة ومدروسه لحسن إدارة الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطة عمل لتفعيل دور إدارات الأزمات والكوارث، لمواجهة أي كوارث أو أحداث طارئة، والعمل على مدار 24 ساعة وتوفير حلقة اتصال مع مسؤولي مديريات: "التضامن الإجتماعي – التموين – الصحة –الإسعاف – الشباب والرياضة – الأوقاف) لتنفيذ خطة التحرك السريع حيال مواجهة أي أزمات طارئة.