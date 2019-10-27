ترامب: خلفاء البغدادي تحت أعيننا.. ولم تشارك بالعملية سوى قواتنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خلفاء زعيم تنظيم داعش الإرهابي المقتول، أبو بكر البغدادي، تحت أعين الولايات المتحدة، وأن قواته فقط هي من نفذت العملية التي أدت لمقتل زعيم داعش.

وأضاف ترامب، خلال كلمة له من البيت الأبيض، أعلن فيها مقتل زعيم تنظيم داعش، أن النفق الذي فر إليه أبو بكر البغدادي، انهار، بفعل المتفجرات، مشيرا إلى أن اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله.

واستطرد الرئيس الأمريكي "آمل في الحصول على صفقة للاستفادة من نفط سوريا"، منوها إلى أن واشنطن طلبت من طرف ثالث رعاية 11 طفلا عثر عليهم في مخبأ البغدادي".

وقال إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا مع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الأرهابي، خلال عملية استهدافه، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.