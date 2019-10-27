منها التمويل.. خبراء يكشفون أزمات تواجه داعش بعد رحيل البغدادي

أزمات حول المقر المركزي والتمويل واختيار الخليفة يثيرها مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، بحسب خبراء في شئون الجماعات الإسلامية، وتواجه تنظيم داعش المهدد بالتشرذم.

8 مروحيات شاركت في عملية تصفية أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم، وذلك بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنّ المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا، وتمت العملية بمشاركة 5 دول، معلنا أنه قد تم القضاء على خلافة التنظيم الإرهابي بنسبة 100%.

البحيري: داعش الآن تواجه أزمة المقر المركزي وأزمة اختيار الخليفة وأزمة الأفرع

أزمة ثلاثية الأبعاد يواجه بها تنظيم داعش مصيره عقب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، وذلك بحسب أحمد كامل البحيري، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، مفندا تلك الأزمات إلى أزمة أختيار خليفته وأزمة في اختيار مقر مركزي للتنظيم بالإضافة إلى أزمة الأفرع.

الأسماء المرشحة لخلافة البغدادي تم تصفية أغلبها وعلى رأسهم أبو علي الأنباري الذي تم تصفيته في عام 2015، ليتخلق ذلك أزمة كبيرة في الاختيار ويتبقى اسم واحد يمكن أن يصبح الخليفة الجديد وهو مازن الدميري الذي كان قياديا في الاستخبارات العراقية إبان حكم صدام حسين، وهو مسئول بالقسم العسكري للتنظيم، ما يجعل لديه قدرة كبيرة على تماسك التنظيم الإرهابي وبقاؤه.

وأوضح البحيري لـ"الوطن" أنه في حال تولى قيادة التنظيم شخصية قوية مثل الدميري سيقوم التنظيم بردود فعل أكثر عنفا وخصوصا لخلفية القائد الجديد العسكرية، كما أنه من المتوقع أن يعلن التنظيم خلال الساعات القليلة القادمة عن غزوة ثأر لمقتل زعيمهم مثل غزوة الثأر في سيرلانكا للانتقام من الهزيمة الملحقة بهم في مدينة الباغوز آخر المدن السورية التي سيطروا عليها.

التنظيمات الإرهابية ترتبط ارتباطا شديدا بقائدها وتجعل منه الخليفة المختار، مما يجعل متقل البغدادي مؤثرا جدا على أفرع التنظيم المتأثرة هي الأخرى بمدى قوة القائد وضعفه وذلك بحسب الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، مضيفا أنه في حال تولى زعامة التنظيم شخص ضعيف سؤدي ذلك إلى تشرذم التنظيم مثلما حدث وقت تولي أيمن الظواهري قيادة تنظيم القاعدة خلفا لأسامة بن لادن مما أدى إلى ضعف التنظيم كله.

أفرع قوية للتنظيم سيحاول كل فرع أن يصبح هو المقر المركزي، ومنها ولاية غرب أفريقيا وولاية فرسان بالإضافة إلى ولاية كشمير، مما يؤدي إلى حدوث أزمة مؤقتة لحين اختيار المقر الرئيسي، وذلك بحسب البحيري مشيرا إلى أن اختيار أفراد التنظيم الإرهابي لمقرهم الجديد سيأخذ في الاعتبار الهزائم التي أدت إلى نقل المقر أكثر من مرة في عامين، فتحول من تمركزه في الموصل إلى الرقة ثم إلى الباغوث التي سقطت مارس الماضي.

نبيل نعيم: يتوقف التمويل لحين اختيار قيادة مما يؤدي إلى استقلال كل فرع بنفسه

من جانبه أشار نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد الإسلامي السابق، إلى أن مقتل زعيم تنظيم داعش سيؤدي إلى تمزقه لعدة تنظيمات، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يتوقف التمويل المقدم للتنظيم لحين تعيين قيادة جديدة مما قد يتسبب قي تشتت التنظيم حيث أن التمويل هو أهم ما يمكن التنظيمات الإرهابية من الاستمرار، مما يبشر بنهاية التنظيم حال توقف تركيا وقطر عن ضخ أموالهما، وقد يؤدي ذلك إلى أن يستقل كل فرع بذاته إذا لم يصل تمويل للقيادة المركزية، إلى أن يجد ممولي التنظيمات الإرهابية قائد قوي وشخصية يثق به.