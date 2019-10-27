أعلن المخرج الكبير علي بدرخان عدم ممانعته تحويل قصة فيلمه "شفيقة ومتولي"، إلى مسلسل تليفزيوني، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

وقال بدرخان لـ "الوطن"، إنه يعتز بتجربته في هذا الفيلم، ولا يجد مانعاً من إعادة تقديمه مجدداً، لأن يدور في إطار قصة شعبية ليست ملك لأحد، بحسب قوله.

وعن رأيه في تجسيد دينا الشربيني لشخصية "شفيقة" التي جسدتها الفنانة الراحلة سعاد حسني في الفيلم عام 1978، رد قائلاً: "لا أجد مانعاً من تجسيد دينا للشخصية نفسها، لأنها بالتأكيد ستقدمها بشكل وأداء مختلف".

يذكر أن مسلسل "شفيقة ومتولي" سيكتبه السيناريست تامر حبيب، ولم يجرى الاستقرار على باقي أبطاله بعد.