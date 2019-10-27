أكد مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، القائم بأعمال وزير النفط الليبى، تطلع ليبيا إلى مشاركة شركات البترول المصرية فى مختلف التخصصات، فى تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطى الليبى، ورغبتها فى الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة فى تصميم المشروعات وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وصيانة المنشآت النفطية، مثنياً على كفاءة الشركات البترولية المصرية فى هذا المجال، والمعروفة بسمعتها المتميزة فى تنفيذ المشروعات بالدول العربية.

وأبدت وزارة البترول استعداد قطاع البترول المصرى، من خلال شركاته المتخصصة، للمساهمة الفاعلة فى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية للبترول والغاز فى ليبيا.

وقال وزير البترول، خلال لقائه مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، القائم بأعمال وزير النفط الليبى، أمس، إن شركات قطاع البترول جاهزة للمشاركة فى المشروعات التى يحتاجها الجانب الليبى، وتقديم كل الخبرات الفنية والاستشارات الهندسية، بما يساعد ليبيا على تحقيق أهدافها، لاستعادة قدرات الإنتاج وكفاءة التشغيل.

وبحث الجانبان، بحسب بيان للوزارة، اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال البترول والغاز ومشاركة شركات البترول المصرية العاملة فى مجال تنفيذ وتصميم وصيانة المشروعات فى عمليات إعادة إعمار القطاع النفطى الليبى.

وأكد وزير البترول مساندة مصر ودعمها الجهود الليبية لاستعادة قدرات صناعة البترول فى إطار التعاون الدائم والمستمر وعلاقات الجوار والتآخى التى تجمع البلدين الشقيقين.