أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مداخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، واندلعت مواجهات بالمكان، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل مخيم العروب الرابطة بطريق القدس الخليل، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من المخيم، واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على مداخل المخيم، أطلقت خلالها عشرات قنابل الغاز السام وقنابل الصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق وتم علاجهم ميدانيا.

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء خمس غرف سكنية تمهيدا لهدمها شرق يطا جنوب الخليل، وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في الجنوب راتب الجبور، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت منطقة مغاير العبيد شرق يطا، وطالبت المواطن شحادة سلامة شحادة، وأبناءه الثلاثة وعائلاتهم، ووالدتهم، بإخلاء غرفهم المنفصلة والتي تستعمل لغايات السكن بإخلائها تمهيدا لهدمها دون تسليمهم أية أوامر مكتوبة تقضي بالإخلاء.