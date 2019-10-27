قرر المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، التراجع عن ترشحه على منصب رئيس نادي القضاة، في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة المقرر إجرائها 20 ديسمبر المقبل، معلنا ترشحه فقط لمقاعد المستشارين، والانضمام لقائمة المستشار يسري عبدالكريم المرشح على رئاسة النادي.

وقال المستشار محمد عبده صالح، في بيان له، موجه للقضاة، "على مدى 10 سنوات شرفت بحمل أمانة الدفاع عن مصالحكم دون كلل أو ملل، وأشهد الله سبحانه وتعالى أنني ما قصرت أو توانيت أو تراجعت يومًا في سبيل بلوغ هذا الهدف، ونظرًا لقرب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادينا العريق، وكنت قد عقدت العزم على الترشح لمنصب رئاسة النادي، وإزاء تعدد الزملاء المرشحين على منصب الرئاسة وإعلاء للقيم القضائية السامية التي توارثناها عن شيوخنا الأجلاء، ولما تقتضيه مصلحة القضاء، وتلبية لمطالب القضاة والذود عنهم آثرت أن استمر مرشحًا عن المستشارين إيمانا مني بأن العطاء لا يتوقف على منصب أو موقع دون غيره وحتى تأتي نتيجة الانتخابات على منصب رئاسة مجلس إدارة النادي معبرة تعبيرًا صادقًا وأمينًا عن آمال وطموحات الزملاء".

وختم المستشار محمد عبده صالح بيانه بتمني التوفيق لجميع زملائه من القضاة، مضيفا: "رأيت أن أنضم إلى أخي الأكبر وزميلي المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف لنستكمل معًا الرسالة في خدمة القضاء والقضاة".