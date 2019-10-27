كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني، اعتبارا من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية، غدا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى الضباب يومي الإثنين والأربعاء ليسود طقس غائم جزئي على الوجه البحري والقاهرة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية يومي الإثنين والثلاثاء.

وعن حالة الرياح، أوضحت الهيئة، أنها تكون معتدلة، وتنشط على البحر الأحمر يومي الثلاثاء والأربعاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

طقس الإثنين 28 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

طقس الثلاثاء 29 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

طقس الأربعاء 30 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.