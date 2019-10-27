قال رضا مكي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان، إن المنطقة هي الأولى صناعيا على مستوى الجمهورية؛ والأكبر في احتوائها على مصانع مختلفة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف "مكي" خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه نظرا لأهمية تلك المدينة أنشئ جهاز تنمية المشروعات فرعا مستقلا له بها على الرغم من تبعيتها لمحافظة الشرقية جغرافيا، موضحا أن الجهاز يخدم كل الشباب من سن 21 عاما وحتى 59 عاما؛ وأكبر من ذلك بشرط وجود استمرارية في المشروع.

وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان، أن الجهاز يهدف لتمويل كل المشروعات أيا كان سن صاحب المشروع لضمان استمرار انتقال الخبرات من جيل لآخر، مشيرًا إلى أن فائدة المشروعات المقامة في العاشر من رمضان لا تتجاوز الـ 5% وهي أقل سعر للفائدة يعطيه الجهاز لعملائه.