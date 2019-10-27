قال رضا مكي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان، إن الجهاز يقوم بإشراك المشروعات الصناعية التابعة له في العديد من المعارض الكبرى لتسهيل التواصل ما بين أصحابه والتجار، حيث أنه وفي السنوات الأخيرة تم تمويل 2340 مشروع بحوالي 260 مليون جنيه لمدينة وحدها.

وأضاف "مكي" خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجهاز يتعاون مع جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين لتقديم كافة الخدمات للراغبين في إقامة المشروعات المختلفة، موضحا أن الجهاز يقدم لعملائه دراسات جدوى نموذجية بهدف إتاحة الفرصة للعديد من الراغبين بإقامة المشروعات وتسهيلا عليهم.

وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان، أن الجهاز يهتم باستقطاب طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة عن طريق إقامة ندوات مع الطلبة وزيارات لهم لمقر المكتب لإعلامهم آلية العمل حتى يكون نموذجا حيا أمامهم.