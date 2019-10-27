شهد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، محمد بن زايد والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والبرازيل، وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم، أن الاتفاقيات شملت مذكرات تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة وجمارك البرازيل، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ونظيرتها في البرازيل.

وتم الاتفاق بين الجانبين، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتشغيل صندوق "إماراتي- برازيلي" للتعاون الاستراتيجي وتوسيع القدرات الإنتاجية لقطاع الدفاع، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبي والبرازيل.ويزور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو دولة الإمارات، في إطار جولة في المنطقة يسعى خلالها لتعزيز التجارة والاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

وفي سياق آخر، بحث محمد بن زايد، مع الرئيس السويسري أولى ماورر، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، أن الجانبين استعرضا مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك .