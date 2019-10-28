يصادف اليوم، الثلاثاء 28 أكتوبر، ذكرى رحيل المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، الذي أثرى الفن بأعمال مميزة، ظلت خالدة يتذكرها الجميع، حتى بعد أن رحل عن عالمنا عام 1963، عن عمر ناهز 43 عاما.

مخرج ومؤلف وممثل أيضًا، هكذا عاش الراحل عز الدين ذوالفقار حياته الفنية، والتي لمع فيها بشكل أكبر كمخرج، وتستعرض "الوطن" فيما يلي أبرز 10 أعمال سينمائية أخرجها "ذوالفقار":

أجازة في جهنم

أخرج عز الدين ذو الفقار فيلم "أجازة في جهنم " عام 1949، وهو من تأليفه أيضًا، ومن بطولة سامية جمال عباس فارس ومحمد كمال المصري، إستيفان روستي وإسماعيل يس وحسن فايق.

(1949)

إمرأة في الطريق

أخرجه عز الدين ذو الفقار عام 1958، وهو من تأليف، ومن بطولة رشدي أباظة هدى سلطان شكري سرحان.

نهر الحب

أخرج "ذو الفقار" عام 1960، فيلم نهر الحب، وهو من تأليفه ايضًا، وبطولة عمر الشريف فاتن حمامة زكي رستم عمر الحريري.

موعد مع السعادة

وقدم مخؤج الؤوائع فيلم موعد مع السعادة، عام 1954، وهو من تأيفه أيضصا، ومن بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وحسين رياض وعبدالوارث عسر.

بين الأطلال

وفي عام 1959، قدم ذو الفقار فيلكم بي الاطالا، وهو من تأليفه وإخراجه، وبطولة فاتن حمامة وعماد حممدي وفؤاد المهندس وكوثر رمزي.

الرجل الثاني

وفي العام ذاته عام 1959، ثدم ذو الفقار أحد أفضل أفلامه وهو "الرجل الثاني"، ومن تأليف ه وغخراجه، ومن بطولة سامية جمال وصباح ورشدي أباظة وصلاح ذو الفقار.

الشموع السوداء

كما أخرج الراحل فيلم "الشموع السوداء" عام 1962، وهو من تأليفه ايضًا، ومن بطولة نجاة الصغيرة وصالح سليم وأمينة رزق وفؤاد المهندس.

رد قلبي

وقدم ذو الفقار عام 1957، فيلم "رد قلبي" وهو من تأليفه أيضًا، وبطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين وحسين رياض.

البنات والصيف

وعام 1960، أخرج ذو القار فيلم "البنات والصيف، وهو من تاليف إحسان عبدالقدوس، وبطولة ريم فخر الدين وكمال الشناوي وعادل خيري وصفية ثروت.

شارع الحب

وأخرج ذو الفقار فيلم "شارع الحب" عام 1958، وهو من تأليفه أيًضا، ومن بطولة عبدالحليم حافظ وصباح وعبدالسلام النابلسي وحسن فايق.