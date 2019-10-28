سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 أكتوبر الحالي.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وبلوم والإسكندرية وكريدي أجريكول على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.