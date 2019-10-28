سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 18 أكتوبر الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل بنك مصر وبلوم والبركة والأهلي الكويتي على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.89 جنيه للشراء، و18.07 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 17.90 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 17.83 جنيه للشراء، و18.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 17.90 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.