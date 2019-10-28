أعلنت النائبة الديموقراطية كايتي هيل، المتهمة بإقامة علاقة جنسية مع أحد موظفيها في انتهاك لقواعد مجلس النواب الأمريكي، استقالتها أمس الأحد، وكتبت في رسالة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بقلب حزين أعلن اليوم استقالتي من الكونجرس، وقالت هيل، "هذا أصعب شيء اضطررت لفعله، لكني أعتقد أنه أفضل شيء لدائرتي ومنطقتي وبلادنا".

كانت لجنة الأخلاق في مجلس النواب، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها تحقق في مزاعم عن أن النائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا - وهي في خضم إجراءات طلاق - "ربما انخرطت في علاقة جنسية مع شخص من طاقمها البرلماني"، فيما ذكرت تقارير ان هيل أقرت بإقامة علاقة مع موظف من الحملة - وهذا ليس مخالفا للقواعد - لكنها نفت أن يكون من أفراد طاقمها البرلماني.

من جانبها، نشرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بيانا عقب إعلان هيل قالت فيه إن عضو الكونجرس "أقرت بارتكاب أخطاء في اتخاذ القرار ما يجعل استمرار عملها كعضو في الكونجرس غير ممكن"، موضحة: "يتعين علينا ضمان مناخ من النزاهة والكرامة في الكونجرس وفي جميع أماكن العمل".