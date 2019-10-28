بعد رفده.. عامل يسرق خزينة مصنع ويضرم النيران به بقليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة احتراق مصنع للبلاستيك بقليوب، وسرقة خزينة بداخله من مكتب الإدارة حيث تبين أن وراء الواقعة عامل سابق بالمصنع شوهد بكاميرات المراقبة يخرج ومعه الخزينة قبيل الحريق، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب ببشأن نشوب حريق بمصنع، لتكسير البلاستيك مقام على مساحة 200 متر تقريباً ملك "وليد ر ع "، وأتت النيران على ماكينة تكسير البلاستيك والمادة الخام لحبيبات البلاستيك، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمصنع تبين خروج أحد العاملين السابقين، ويدعى حازم من داخل المبنى قبل نشوب الحريق مباشرة، حاملاً خزينه صغيرة الحجم على يده من الغرفه المخصصة للإدارة.

بسؤال مالك المصنع قرر سرقة الخزينة من مكتب الإدارة وبداخلها مبلغ مالي يقدر بحوالي 30 ألف جنيه، وأتهم "حازم ج ع" سن 25 عامل السابق اتهام في 3 قضايا "سرقة متنوعة و نشل" وجرى فصله من العمل قبل أسبوعين من سرقة الخزينة وإشعال الحريق بالمصنع.

عقب تقنين الإجرءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم تنسيقاً وأمن المنوفية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، حيث قرر أنه في اليوم السابق لارتكاب الحادث حوالي الساعة السابعة مساءً، دخل إلى المصنع حال تبديل ورديات العمال والاختباء أسفل سلم المصنع وعقب انصراف العمال في التاسعة من صباح يوم الحادث صعد إلى الطابق الثاني ( مبنى الإدارة ) للاستيلاء على الخزينة، وعقب ذلك أضرم النيران بمكان الحادث وذلك بوضعه إسطوانه غاز أسفل ماكينة تكسير البلاستيك بالطابق الأرضي وإشعال النيران بالقرب منها، وكسر الخزينة والإستيلاء على المبلغ المالي الموجود بداخلها وقدره 20 ألف جنيه.

جري بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالي 16 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المستولى عليه وكذا هاتف محمول، أقر بشرائه من المبلغ المالي متحصلات السرقة، و قيامه بإنفاق باقي المبلغ لشراء بعض المستلزمات الخاصه به "ملابس وأحذية "، كما جري بإرشاده ضبط الخزينة محل البلاغ بإحدى الأراضي الزراعية المتاخمة لمكان الحادث.