أكد المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي على أرض الواقع بلغت 600 ألف وحدة، بتكلفة 100 مليار جنيه.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أنه جرى الانتهاء من 400 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، مخطط للانتهاء منهم خلال السنة المقبلة طبقا للبرنامج الزمني لهم.

وتابع حسن بأنه جرى تخصيص 300 ألف شقة للمواطنين، بمساحات تبلغ 90 مترا للشقة، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماع نال إشادة من جميع الممولين سواء من الداخل وفي الخارج.