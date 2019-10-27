قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إنّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجرافا سلّط خلاله الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة، لتطوير المناطق العشوائية بمختلف ‏محافظات الجمهورية، بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق، والارتقاء ‏بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف صديق في مداخلة هاتفية مع إذاعة راديو مصر أنّ الإنفوجراف رصد توزيع المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية واستفاد منها أكثر من مليوني مواطن حتى الآن، وتتضمن المناطق غير الآمنة 4 درجات، الأولى والأخطر تكمن في الأماكن التي تهدد حياة ساكنيها، مثل منطقة صخرة الدويقة أو المناطق التي تشهد سقوط صخور أو انهيارات جبلية أو مجرى سيول، حيث يتعرض سكانها غالبا للموت المفاجئ.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنّ الدرجة الثانية تتمثل في السكن غير الملائم مثل المباني الصاج أو الطوب القديم، أو من يعيش في أكواخ وعشش أو مبان مهدمة، أما الدرجة الثالثة فتكمن في الخطر على الصحة، مثل المساكن التي تقام تحت أبراج الضغط العالي أو الملوثات الصناعية، والدرجة الرابعة وأبسطها تكمن في حيازة غير آمنة مثل البناء على أرض الدولة.

ولفت صديق إلى التعامل مع 192 من المناطق غير الآمنة والموزعة على مستوى الجمهورية حتى الآن، وتطوير 52 منطقة غير مخططة في 6 محافظات، وإجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة 31 مليار جنيه، وجار تطوير 165 منطقة بإجمالي 12 الف وحدة سكنية، ومن المستهدف أن تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة بحلول 2020.