قتل شخصان وأصيب 14 شخصاً آخرين، جراء هجوم بسلاح ناري في حفل خارج الحرم الجامعي لجامعة "تكساس إيه آند إم"، حسبما ذكر مسؤولون.

وقال بادي أوكسفورد، نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت، إن إطلاق النار وقع قبل منتصف أمس الأول السبت في جرينفيل، على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب حرم كلية التجارة.

وأشار أكسفورد إلى أن منفذ الهجوم ما يزال طليقاً، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

جاء إطلاق النار في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة الواقعة شرق مدينة دالاس بعطلة العودة، فيما قال مسؤولو الجامعة وأكسفورد، إلى أن الحدث وقع خلال حفل العودة ولكن لم يكن حدثاً داخل الجامعة، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أمس الأحد.