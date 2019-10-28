تحت تنظيم الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019.

المؤتمر يُعقد للمرة الأولى منذ 20 عامًا خارج مقر الاتحاد في جنيف، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 3500 شخص من 140 دولة وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

الاتصالات الراديوية يشمل في عصرنا الحالي الأقمار الصناعية وشبكات المحمول الـ5G

مصطلح اللاتصالات الراديوية WRC، يشير إلى علم موجات الراديو المعروف وفي العصر الحالي اتسع؛ ليشمل الحديث عن علم الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في الاتصال والتراسل سواء من خلال الأقمار الصناعية أو شبكات المحمول الحديثة وصولا إلى شبكات الـ "فايف جي" 5G، وهو النوع الأكثر تطورا وتتجه إليه أنظار دول العالم المتقدمة حاليًا، وكل ما يتعلق بنظم البث الرقمي، وفقًا للدكتور نزار سامي خبير تكنولوجيا المعلومات ومستشار ريادة الأعمال والمشروعات.

ودراسة الموجات الكهرومغناطيسية المتعلقة بالأقمار الصناعية أو الموجات المستخدمة في التراسل في الهواتف المحمولة يفيد في التطرق إلى معرفة أحدث نظم التحكم الخاصة بها ونظم التشغيل المتبعة فيها، وحسب تصريحات الدكتور نزار لـ"الوطن"، فإن مصر ستتمكن بعد هذا المؤتمر من مشاركة صانعي القرار في العالم في كتابة قوانين ولوائح المواصفات العالمية الخاصة بصناعة هذا المجال.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن هذا المؤتمر العالمي سيجعل من مصر بقعة جاذبة للأنظار العالمية، ويفتح الباب للمبرمجين والمطورين للقدوم إلى مصر للدراسة والاستثمار في هذا المجال.

المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC.. مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة، حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وستترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.