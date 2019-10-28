صور.. وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين مؤتمر الاتصالات الراديوية

أجرى وزير الداخلية جولة ميدانية بنطاق شرم الشيخ تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019، والذى ستنطلق فعالياته الإثنين 28 الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وتابع الوزير عددا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركة، كما اطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، كما وجه الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءة.

وأشاد الوزير بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن ما شهده من انضباط في الأداء الأمني والروح المعنوية المرتفعة للقوات، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهداً فى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، انطلاقاً من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضارى للدولة المصرية.