صور.. وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين مؤتمر الاتصالات الراديوية

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صور.. الجفري من قنا: الصعيد كنز القيم والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي

ضبط 4 آلاف هارب وتحصيل 117 ألف جنيه بالغربية

ضبط 4 آلاف هارب وتحصيل 117 ألف جنيه بالغربية

عاجل.. حريق في معرض سيارات بشارع عرابي.. والحماية المدنية تسيطر

عاجل.. حريق في معرض سيارات بشارع عرابي.. والحماية المدنية تسيطر

مرض في البنكرياس.. التوصل إلى سبب وفاة الإسكندر الأكبر

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