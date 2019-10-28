وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد، والعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذها لإنهائها في توقيتاتها المحددة، تابعت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات، بالتنسيق مع مديرية الطرق، أعمال رصف طريق جسر ترعة فرهاش بداية من كوبري داود باتجاه كوم حمادة، حيث تم رفع طبقة الأسفلت القديمة، كما تم وضع طبقة الأساس ورفع طبقة الأسفلت القديمة بطول 2,1 كم بتكلفة 3 ملايين و870 ألف جنيه، كما يتم عمل تاكسي علي جسر ترعة فرهاش وذلك لمنع هبوط طبقة الأسفلت.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الرصف، للانتهاء من أعمال رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن والقرى، والالتزام بنهو الأعمال وفقاً لتوقيتاتها وطبقاً للاشتراطات والمواصفات القياسية المحددة، لافتاً إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الطرق بين القرى وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع الكفاءة، لإدراجها ضمن خطط الرصف تيسيراً على المواطنين.