سجلت صناعة الحديد والصلب في الصين نموا في عائدات أعمالها بلغ 8.9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة عائدات تلك الصناعة 5.58 تريليون يوان "نحو 788.7 مليار دولار"، وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي بلغ ناتج حديد الزهر 612 مليون طن، بزيادة 6.3% على أساس سنوي، كما نما إنتاج الفولاذ الخام بواقع 8.4% مقارنة مع العام الماضي، مسجلا 748 مليون طن.

وأضافت الوزارة الصينية، أن إنتاج الصلب المدلفن خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 10.6% على أساس سنوي مسجلا 909 ملايين طن، مشيرة إلى أن صادرات الصلب انخفضت بنسبة 5% إلى حوالي50.3 مليون طن، فيما تراجعت الواردات بمعدل 12.2% لتصل إلى 8.75 مليون طن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.