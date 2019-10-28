شهد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أولى اجتماعات الدكتور نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع وحدات القطاع المختلفة، حيث شهد الاجتماع الشهري لمجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بالجامعة والمجلس التنفيذى للشؤون الطبية بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور علاء السيسى رئيس الادارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتور حازم الدسوقي مدير عام الشئون الطبية، وإدارة الوحدات العلاجية.

استهل مبارك الاجتماع بتهنئة نائب شئون التعليم كأول سيدة تشغل منصب نائب رئيس جامعة المنوفية، والتأكيد على روح فريق العمل الواحد الذى يميز الجامعة، مستعرضا خطة العمل بالشئون الطبية وماتم تنفيذه، متمنيا تحقيق المزيد من التطور بالقطاع.

كما شهد مبارك جلسة مجلس إدارة المدن الجامعية بحضور الدكتور محمد مصطفى المشرف العام على مدن شبين الكوم والدكتورة فاطمة الشافعي المشرف العام على مدن الطالبات، الدكتور جلال عتلم المشرف العام على مدن منوف ونبيلة عبدالله مدير عام المدن الجامعية ومحمد شاهين مدير عام رعاية الشباب وباقي أعضاء المجلس.

وبدأ الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع المدن الجامعية الذي يخدم بصورة مباشرة الطلاب، واستعرض أهم الأمور المتعلقة بتسكين الطلاب، وحرصه على تواجد طالب من كل مدينة باجتماعات مجلس الإدارة لعرض مشاكل الطلاب والمشاركة في وضع الحلول المناسبة، متمنيا التوفيق لنائب رئيس الجامعة في تأدية مهام عملها بمختلف وحدات قطاع شؤون التعليم والطلاب.