في إطار التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من محدودي الدخل وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية، صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بأرض السحري بمركز ومدينة منوف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى خلال أكتوبر الجاري .

حيث أفاد درغام أنه جرى توزيع 1280 قطعة ملابس جديدة بالمجان، مؤكداً علي أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير كل سبل الدعم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.