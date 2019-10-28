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بعد 9 أشهر من إطلاقها.. "التضامن" تستعرض نتائج حملة "2 كفاية"

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مليار و 461 مليون جنيه قروضاً للشباب لتمويل المشروعات بالشرقية

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