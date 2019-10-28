تمكنت القوات البحرية الليبية، اليوم، من إنقاذ 53 مهاجرا "غير شرعي" من جنسيات أفريقية كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 75 كيلومترا في قرية "بوكماش" شمال غربي البلاد، وأوضحت البحرية الليبية - في بيان أوردته "بوابة الوسط " الليبية - أن من بين المهاجرين 14 امرأة، منوهة بورود إشارة من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وأن الزورق "فزان" التابع للتشكيل الأول لحرس سواحل طرابلس أبحر في مهمة بحث وإنقاذ.

وأشارت البحرية الليبية، إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، ثم تسليمهم إلى مركز إيواء "جنزور" التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.