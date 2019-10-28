وجه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بسرعة الانتهاء من تحويل جميع المقررات الدراسية والامتحانات إلى إلكترونية، والوقوف على جميع المقررات بالكليات وعدد المقررات الإلكترونية وغير الإلكترونية وموافاة الإدارة بتقرير عن ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، اليوم، بقاعة الاجتماعات بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب.

وقال "صالح،" إن أهم فوائد الكتب الإلكترونية، هى الإتاحة، إذ أنها متاحة للطالب للاطلاع عليها طوال الوقت ومنذ بداية التيرم الدراسي ولا تنتظر موافقة الأستاذ الجامعي لتخصيص كتاب للطلاب من عدمه، مؤكدا أن هذا النوع من الكتب يقتل ابتزاز بعض الأساتذة بإجبار الطلاب على شراء الكتب الخاصة بهم والملخصات، كما أنها توفر على الطالب أموال كثيرة مقارنة بالكتاب المطبوع.