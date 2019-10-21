تشارك جامعة دمنهور، في أسبوع شباب الجامعات المصرية والأفريقية الأول المقام بجامعة أسوان، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لهذا العام 2019، ويتضمن مشاركة 22 دولة أفريقية منها نيجيريا، والسودان، وتشاد، والكاميرون، وكوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، وتنزانيا وأكثر من 20 جامعة مصرية.

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة تشارك في أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول خلال الفترة من 19 -25 أكتوبر الجاري، بأنشطة طلابية عديدة منها كرة طائرة شاطئية وكرة قدم خماسي وتنس طاولة واختراق ضاحية وماراثون وسباحة وأنشطة ثقافية ودوري معلومات، لافتا إلى أن الجامعة شاركت بحفل الافتتاح من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، أن هذا الحدث يحقق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك، والذي يؤدي إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية والمصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين طلاب القارة السمراء، وإنشاء معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية في أفريقيا و تبادل الثقافات بين الشباب وتنمية مهاراتهم.