أعلن أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا يوجد اتجاه لرفع أسعار تذاكر القطارات ويجرى البحث عن بدائل جديدة لتعظيم الموارد دون زيادة الأسعار.

وقال رسلان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامي لموازنة الهيئة للعام المالي 2018 - 2019، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة تطوير مرفق السكة الحديد حيث جرى عمل مشروعات لتطوير البنية الأساسية منذ تولي الرئيس السيسي بقيمة 12 مليار جنيه، وجرى التعاقد مع الجانب الروسي على 1300 عربة جديدة منها فيها 800 عربة درجة تالته "القاهرة ـ أسوان" مكيفة للمرة الأولى في تاريخ السكة الحديد، وهو تحسين للخدمة له بعد اجتماعي.

وأعلن رئيس الهيئة عن إنشاء أو خط سكك حديد كهربائي "إلكتروني" 100%، للمرة الأولى، موضحا أن هناك خسائر مرحلة من سنوات سابقة على السكة الحديد تبلغ الخسائر نحو 78 مليار جنيه بينما خسائر العام المالي 2018 - 2019 بلغت 12 مليار جنيه.