السكة الحديد: 3500 تقدموا لمسابقة تعيين مهندسين ميكانيكا وكهرباء

أغلقت هيئة السكة الحديد، أمس، باب تلقي طلبات التقدم لمسابقة تعيين مهندسين في تخصصات "ميكانيكا وكهرباء واتصالات وإلكترونيات ومدني وعمارة"، للعمل في مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وقالت الهيئة إنها تلقت نحو 3500 طلب تعيين من 12 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه، حيث سيتم اختيار أفضل 150 مهندسًا متخصصًا للتعيين مباشرة بعد إجراء الاختبارات عليهم خلال الايام المقبلة، وذلك حسب مصدر مسؤول بالسكة الحديد.

يذكر أن أعلنت "السكة الحديد"، أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدم:

- على المتقدم للمسابقة أنَّ يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

- أنَّ يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

- أنَّ يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائيًا منها.

- يُستبعد من يتضح عدم انطباق هذه الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

- أنَّ يكون حاصلًا على بكالوريس الهندسة شعبة "ميكانيكا ـ كهرباء ـ إتصالات ـ إلكترونيات ـ مدني ـ عمارة"، من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

- أنَّ يكون مقيدًا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة.

- ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 30 سنة في تاريخ الإعلان.

- أنَّ يتمتع بلياقة صحية وبدنية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية.

- أنَّ يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنَّه وفقًا للإعلان عن المسابقة يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، وذلك قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.